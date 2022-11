Ascolta il discorso tra i Vigili del Fuoco e commossa cameriera offre la colazione

Spread the love



I vigili del fuoco Tim Young e Paul Hullings, del New Jersey, al termine di un intervento per incendio durato dodici ore senza interruzione si sono recato in un bar ed hanno ordinato un caffè forte.

La cameriera Liz Woodward involontariamente ha ascoltato i due vigili che discutevano del lavoro appena concluso. Poco dopo, quando Tim e Paul sono andati a pagare, hanno ricevuto una scontrino sul quale era scritto:

: “Oggi vi offro io la colazione. Grazie per tutto quello che fate, per servire gli altri e per correre in posti dai quali tutti gli altri scappano. Non importa il vostro ruolo, voi siete coraggiosi e forti… grazie per essere audaci e tosti ogni giorno! Voi siete guidati dal coraggio: siete un vero esempio. Riposatevi un po’!”