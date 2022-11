Grosso incendio in uno stabile di corso Umberto a Modica. Anziano intossicato dal denso fumo

Spread the love

Un grosso incendio è scoppiato per cause ancora da stabilire in un locale commerciale di uno stabile di corso Umberto, nel cuore del centro storico di Modica. Le fiamme si sono sviluppate nel palazzo Belluardo, all’interno della cosiddetta galleria, all’inizio del salotto buono della città, nei pressi di piazza Corrado Rizzone.

In quel punto insistono anche molti locali commerciali. In azione i vigili del fuoco con camionette e autobotte. I pompieri hanno lavorato alacremente per spegnere il fuoco, che ha originato una colonna di fumo visibile da lunga distanza.

