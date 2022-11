Fiamme in abitazione, 59enne muore nel Fiorentino

Spread the love

(ANSA) – CAPRAIA FIORENTINA (FIRENZE), 13 NOV – Un uomo di 59 anni è morto in seguito alle ustioni riportate nell’incendio dell’appartamento in cui viveva a Capraia Fiorentina (Firenze).

E’ accaduto la scorsa notte. Le cause del rogo, avvenuto al terzo e ultimo piano di una palazzina, sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Gli altri residenti dello stabile sono stati evacuati: non risultano altre persone ferite. L’appartamento dove si è sviluppato l’incendio è stato completamente distrutto dalle fiamme. (ANSA).