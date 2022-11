Pestano un compagno fuori scuola, tre minori denunciati. La violenza ripresa con uno smartphone

Spread the love

Tre minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri di Pontedera (Pisa) per concorso in lesioni personali aggravate per l’aggressione subita, il 24settembre scorso, da un loro compagno di scuola fuori da un istituto superiore della città.

L’aggressione, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata decisa dopo un precedente litigio avvenuto nella mattinata all’interno della scuola ed è stata ripresa con uno smartphone.

Grazie a quelle immagini, girate tra le chat dei ragazzi, gli inquirenti hanno identificato e denunciato i presunti responsabili.

L’episodio è accaduto fuori dall’istituto al termine delle lezioni. Le indagini sono scattate dopo la denuncia dei genitori del minore picchiato, che è ricorso alle cure mediche. Il video dell’aggressione rimbalzò tra le chat degli adolescenti della Valdera diventando virale anche sui social nel giro di poche ore.

