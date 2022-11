Campobasso, scoppia un macchinario in una lavanderia industriale. Interviene il Nucleo NBCR

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle 12 di ieri, i Vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Macchie a Campobasso per lo scoppio di un macchinario all’interno di una lavanderia industriale. Nell’incidente una persona è rimasta ferita, subito trasportata in ospedale dal personale medico del 118. Vista la presenza di sostanze chimiche, necessarie per le attività di lavorazione, è stato necessario far intervenire il Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) die Vigili del fuoco. che ha effettuato verifiche all’interno dei locali coinvolti dall’esplosione per escludere la presenza di fuoriuscita di sostanze potenzialmente tossiche. Le cause dell’accaduto sono al vaglio del personale NIA (Nucleo Investigativo Antincendi) dei Vigili del fuoco coordinato dall’Autorità giudiziaria.