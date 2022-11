Governo Meloni, le news. Vaccini, dopo le polemiche Gemmato fa retromarcia.

Spread the love

Bufera sul sottosegretario alla Salute e su alcune sue frasi a proposito dell’efficacia dei vaccini. Lo stesso Gemmato, poi, ha fatto un passo indietro: “Sono armi preziose, io strumentalizzato”. Molteplici le reazioni, da Letta a Calenda. “Un sottosegretario alla Salute che nega i vaccini non può rimanere in carica”, ha scritto il leader del Pd su Twitter. “Si deve dimettere. Uno che occupa la sua posizione e non prende le distanze dai no-vax è decisamente nel posto sbagliato”, ha detto il leader di Azione

