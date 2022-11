Spread the love

I pazienti di Fagnano Olona, comune in provincia di Varese, non accettano di essere visitati dal medico di base, Enock Rodrigue Emvolo, perché è nero. Nessun alibi, ma un chiaro comportamento razzista, nei confronti del 48enne dottore originario del Camerun, divenuto bersaglio di insulti razzisti sui social, come riporta Il Giorno.

leggo.it