All’ex Mattatoio di Roma una nuova Città delle arti

(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Inizia a prendere il via il progetto per la creazione di una Città delle arti nell’Ex-Mattatoio. Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ha visitato oggi i 40 mila metri quadri dell’Ex-Mattatoio concessi all’accademia di Belle Arti di Roma per 20 anni, grazie a una delibera capitolina dello scorso 20 ottobre, su proposta dell’assessore al Patrimonio di Roma capitale, Tobia Zevi. Con questo provvedimento diversi settori del Mattatoio eretto a Testaccio nel 1888-91 su progetto di Gioacchino Ersoch, rinasceranno a nuova vita nel nome dell’arte e della riqualificazione urbana e sociale. Sarà, questo, il compimento del piano per la creazione di una Città delle arti nell’Ex-Mattatoio, un polo contemporaneo di vita civile, costituito, oltre che dall’accademia, da ambienti espositivi dell’azienda speciale Palaexpo, dalla facoltà di Architettura Roma Tre, dalla città dell’Altra Economia, dalla scuola popolare di musica di Testaccio. Sono già partiti i lavori per la realizzazione del progetto dell’architetto Luciano Cupelloni di restauro e sistemazione dei ex due fienili e delle stalle.