Camion carico di tacchini si ribalta, strage di animali | Traffico in tilt per 4 ore

Il mezzo pesante si è ribaltato a Le Ville di Monterchi, all’altezza del “pericoloso” incrocio tra la Sp 221 e la Ss 73 Senese Aretina (chiusa fino alle 13 in entrambe le direzioni) | Il conducente ha riportato solo lievi ferite, almeno 15 i tacchini morti

Un camion adibito al trasporto di animali vivi, in questo caso tacchini, si è ribaltato questa mattina (16 novembre) a Le Ville di Monterchi (Ar).

Il mezzo pesante, proveniente proprio dal Tifernate, si sarebbe ribaltato con l’intera motrice (il bilico dietro è rimasto in piedi) dopo aver svoltato in direzione Sansepolcro, addirittura in salita ma in presenza di una curva davvero difficile da imboccare per un autotreno così grande.

