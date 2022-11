Cassazione: assegno di divorzio all’ex anche se ha un altro

Spread the love

ANNAMARIA VILLAFRATE- ccertato che la moglie, dopo la fine del matrimonio, non ha instaurato con un altra persona una relazione stabile avente natura di convivenza more uxorio, l’assegno di divorzio non le può essere negato totalmente, tanto più se il marito ha ingenti disponibilità economiche e la stessa, durante il matrimonio, si è occupata delle figlie, consentendo al coniuge di dedicare le sue energie alla carriera. Queste le conclusioni della Cassazione nell’ordinanza n. 32847/2022

