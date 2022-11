Salerno – maltempo in provincia – oltre trenta interventi svolti dal mattino dai Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Per le forti piogge che stanno colpendo la provincia di Salerno, in particolare i comuni di Eboli, Agropoli e Capaccio (nel video), i vigili del fuoco sono in azione dal mattino per prosciugamenti, smottamenti e soccorsi a persone bloccate nei seminterrati allagati delle proprie abitazioni. Nella clip la ricognizione aerea dell’elicottero del reparto volo di Salerno nelle aree interessate dagli allagamenti, in atto le operazioni di monitoraggio degli argini del fiume Sele.

VIDEO