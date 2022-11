Quartiere Prati a Roma: tre donne uccise, almeno una durante atto sessuale. Ipotesi serial killer

Spread the love

La zona Prati di Roma da anni non si trovava di fronte ad un fatto di sangue come il triplice omicidio di ieri.

Due corpi sono stati trovati in Via Riboty, praticamente all’inizio di Piazzale Clodio, e l’altro a Via Durazzo a pochi metri dalla sede della RAI di Via Teulada e dall’edificio de La7. Tutto si è svolto nell’arco di pochissimo tempo.

Bisogna tornare indietro negli anni per trovare altri casi: quello del 2011, quando il 5 luglio fu freddato a colpi di pistola di prima mattina Flavio Simmi 33 anni, in via Grazioli Lante della Rovere distante qualche centinaio di metri dal luogo del duplice delitto di oggi.

L’altro caso che torna subito alla memoria è l’omicidio di Simonetta Cesaroni a Via Poma il 7 agosto 1990.

Un quadrante tranquillo, pieno di turisti, molti i B&B sorti soprattutto dopo l’elezione di Papa Bergoglio. Pieno di supermercati, negozi, bar. Un via vai di persone che solo nel primo anno di pandemia si è fermato. Ma forse proprio in quel momento si è messo in atto qualche cambiamento anche nella composizione degli abitanti del quartiere.

VIDEO.: