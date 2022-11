Roma, arriva la nuova data per l’apertura dell’Acquario di Roma: parla Eur Spa

Spread the love

Roma: Natale 2023, questa è la data finale, la “dead line” ipotizzata da Eur Spa per aprire l’Acquario di Roma. Si tratta di un’opera dai tratti “mitici”, attesissima da almeno un ventennio e da sempre messa in lista d’attesa, che sembra sempre essere pronta ma alla fine slitta per terminare i lavori necessari.

Il nuovo concessionario avrà bisogno di un allungamento dei tempi della concessione “In quanto quella precedente era di 30 anni ma 18 sono già trascorsi senza che l’acquario abbia potuto funzionare ed è chiaro che il piano economico del concessionario- ha detto Cossellu- non ci si può basare sui 12 anni residui”.

