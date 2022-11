Video – Due vigili del fuoco sono morti per lo schianto di un aereo contro un camion dei pompieri durante il decollo all’aeroporto del Perù.

Spread the love

L’aereo della Latam Airlines si è scontrato con il camion poco prima delle 15:30 (20:30 GMT) di venerdì all’aeroporto internazionale Jorge Chávez della capitale, Lima. –

Un vigile del fuoco di 31 anni è in condizioni critiche, Il ministero della Salute del Perù ha aggiunto che 20 passeggeri sono in cura per ferite, due delle quali ritenute gravi.

Non è chiaro perché il camion dei pompieri sia entrato in pista mentre l’aereo stava decollando, diretto alla città peruviana meridionale di Juliaca.

