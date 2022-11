I 10 musei da visitare a Roma.

Spread the love

I Musei Vaticani rappresentano un insieme di musei che all’interno delle loro sale racchiudono tutta la storia dell’umanità. Sono stati fondati da Papa Giulio II nel XVI secolo e le innumerevoli opere che si possono ammirare sono il risultato delle collezioni fatte nel corso dei secoli dai Papi. Si parte dal museo interamente dedicato agli Antichi Egizi per arrivare agli appartamenti papali con gli affreschi creati dal genio di Raffaello e di Michelangelo.

In piazza del Campidoglio, bellezza progettata da Michelangelo, sorgono i Musei Capitolini. La loro origine viene fatta risalire al 1471, quando il papa Sisto IV dona al popolo romano un gruppo di statue bronzee di grande valore simbolico. Le collezioni hanno uno stretto legame con la città di Roma, da cui proviene la maggior parte delle opere. Considerati come “museo pubblico più antico del mondo”, conservano la statua Equestre di Marco Aurelio, la pinacoteca e la famosa Lupa Capitolina, la scultura in bronzo simbolo della città eterna in tutto il mondo, ma anche dipinti e sculture romane che rappresentano la storia della cultura antica.

Uno dei poli museali più imponenti e illustri al mondo perché raccoglie al suo interno opere dei massimi esponenti dell’arte di tutti i tempi. Il Museo Galleria Borghese custodisce ed espone una collezione di sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e sculture dal XV al XIX secolo.

Il Palazzo Doria Pamphilj conserva una collezione privata che ogni giorno turisti provenienti da tutto il mondo vogliono visitare per via della sua bellezza e ricchezza espositiva. Da circa cinque secoli rappresenta la collezione privata più visitata di Roma. Non è solo la qualità e il valore di questi capolavori a stupire, ma anche la quantità: le opere sono così tante da rivestire del tutto le pareti dei Saloni di rappresentanza, dei Bracci della splendida Galleria e degli Appartamenti privati.

Il Museo prende questo nome poiché al suo interno è presente l’Ara Pacis Augustae, l’Altare della Pace realizzato nel 9 a.C. per volere dell’imperatore Augusto. L’imponente monumento è stato costruito per celebrare la pace tra i Paesi del mediterraneo che Augusto aveva ottenuto con la Pax Romana.

Il Museo Nazionale Romano è un’altra tappa importante che conserva opere che riguardano la cultura e la storia della Roma Antica: una raccolta archeologica che ogni appassionato di Roma e della storia antica dovrebbe vedere. In questo museo sono infatti presenti dei capolavori artistici del passato, il che lo rendono uno dei più importanti poli museali di Roma e del mondo intero: opere, affreschi, mosaici e sculture dell’epoca romana.

Palazzo Massimo: il percorso di visita comprende: il piano terra, il primo piano e il secondo piano. Il Medagliere del Museo Nazionale Romano resta invece chiuso al pubblico. Ingresso al pubblico da Largo di Villa Peretti, 2.

Terme di Diocleziano: il percorso comprende il Giardino dei Cinquecento, la sala dell’iscrizione dedicatoria, la sala del Plastico, le Grandi Aule delle Terme (Aule VIII, IX, X, XI e XI bis), la Natatio, il Chiostro Michelangiolesco, il Chiostro piccolo della Certosa, il Museo della Comunicazione Scritta e il Museo di Protostoria dei Popoli Latini. Ingresso da Via Enrico de Nicola, 78.

Palazzo Altemps: il percorso di visita comprende il piano terra e il primo piano del Palazzo. Ingresso da Piazza di S. Apollinare, 46.

Crypta Balbi: il percorso comprende il piano terra, il primo piano e il secondo piano del Museo. L’area archeologica esterna rimane al momento chiusa al pubblico. Ingresso da via delle Botteghe Oscure, 31.ecccc

