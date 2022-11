Parlamento, le mamme deputate potranno allattare in Aula

Spread the love

Svolta alla camera dove anche l’Italia ce l’ha fatta e da ora in poi le mamme deputate potranno allattare i loro figli sino al compimento del primo anno, senza sottrarsi ai lavori parlamentari. È questa la decisione della Giunta per il Regolamento di Montecitorio, dove all’allattamento sono state dedicate postazioni apposite collocate nell’ultima fila superiore dell’emiciclo, in quella che è una sorta di tribuna riservata.

Una legge che ha messo d’accordo tutte le forze politiche, dimostrando, almeno in teoria, quanto in Parlamento si stia lavorando per garantire alle donne sempre più diritti, in quello che appare un cammino di emancipazione e di riscatto femminile, ma soprattutto a pochi giorni dalla giornata internazionale che ricorda e denuncia la violenza sulle donne.

