Migranti, soccorsi 500 profughi a bordo di un peschereccio: 99 a Messina

perazione di ricerca e soccorso nella giornata di ieri in mare per un peschereccio con circa 500 migranti a bordo. I migranti salvati, sono stati distribuiti in diverse provincie della regione Sicilia, tra questi circa 99 migranti sono arrivati a Messina.

Con due distinte operazioni di trasbordo il primo gruppo di 56 migranti è arrivato sulla motovedetta CP 306 alle ore 18:30, mentre il secondo gruppo di migranti con 43 persone è arrivato con una motovedetta della Guardia di Finanza intorno alle ore 24. A tutti i migranti di nazionalità siriana, egiziana, bengalese, pakistana e palestinese, nell’immediatezza sono state fornite le coperte termiche ed è stato consegnato ad ognuno il kit vestiario.

