Sei pronto per il mondo mobile?

Il futuro del tuo marketing è nella portabilità

Rendi la tua attività a prova di futuro con lo sviluppo di app di marketing per dispositivi mobili. Non creiamo solo app, creiamo strumenti che ti aiuteranno a creare un’azienda sostenibile e di successo.

Un app mobile personalizzata è il nuovo modo essenziale per rafforzare il tuo marchio, far conoscere e far diffondere la tua attività, aumentando il coinvolgimento e incrementando le vendite. Faremo in modo che i tuoi utenti siano entusiasti della tua attività e che ottengano ciò di cui hanno bisogno da te.

Le app mobili sono uno dei modi più convenienti per raggiungere i clienti in movimento. In App-proposito di App non proponiamo nessun abbonamento a nessuna piattaforma preconfezionata, ma studiamo assieme a te una soluzione personalizzata che corrisponda ai tuoi obiettivi di comunicazione e di marketing, per dare il massimo valore ai tuoi prodotti e ai tuoi servizi.

Due parole su di me

Mi chiamo Jole Rotello, e in circa 30 anni di professione ho lavorato con aziende IT nel settore della formazione aziendale per la progettazione di corsi di formazione online, orientate alla gestione della conoscenza all’interno della Pubblica Amministrazione e di società di servizi in ambito turistico.

Sono certificata presso Migastone come sviluppatore di applicazioni ibride su sistema Siberian per Ios e Android, in particolare rivolte alle esigenze dei liberi professionisti, delle associazioni di categoria, dei giornali, radio e tv locali, dei centri medici estetici, degli ambulatori veterinari e delle imprese turistiche, ospitalità ed esperienze di viaggio.

Ora mi occupo di aiutare i professionisti e le attività locali ad aumentare clienti e fatturato grazie al dialogo continuo ed alle funzioni di interazione fornite dalle app, studiando l’approccio più efficace per sviluppare la tua attività.

Cosa posso fare per te

Promozione del territorio

Data la più che consolidata abitudine all’uso dei telefoni Smartphone e la sempre crescente digitalizzazione delle attività, le app rappresentano UNO STRUMENTO CENTRALE per la promozione e la conoscibilità del territorio e delle attività di alloggio e commerciali ivi presenti, andando a costituire un NODO DI RACCORDO fra le più disparate iniziative di comunicazione di enti, aziende e strutture di accoglienza turistica sul territorio.

Grazie ad apposite app che permettono di dialogare da un unico dispositivo, il tuo cliente finale avrà accesso ad una serie completa di informazioni che ti riguardano, con estrema semplicità.

Strategie di fidelizzazione

La potenza delle applicazioni risiede nella capacità di dialogare ed interagire direttamente con il proprio cliente, attraverso uno strumento che al giorno d’oggi non ha eguali in termini di portabilità, velocità della trasmissione e misurazione della reattività delle persone. Questi aspetti influenzano il naturale aumento del numero dei clienti e della loro frequenza di acquisto.

Fidelizzare i tuoi Clienti, gratificare quelli migliori e incentivare i meno assidui a tornare a trovarti, si traduce in un concreto aumento di fatturato.

Marketplace Virtuali

All’interno di una app è possibile creare dei veri e propri Marketplace Virtuali per la promozione delle attività presenti in una data area geografica, proponendo all’utente finale una ricca gamma di proposte turistiche, esperienziali e possibilità di acquisto, fra tutte le strutture Partner presenti nell’applicazione.

Il Marketplace diventa quindi un motore di ricerca che permette collegare attività commerciali associate, offrendo agli utenti finali ad esempio trattamenti speciali, offerte o eventi esclusivi dove solo tu potrai beneficiarne, fruibili tramite coupon, sconti o tessere fedeltà.

Rafforza il tuo marchio con la potenza di un app mobile

Cell: 339.293.1514 Mail: jole@appropositodiapp.it