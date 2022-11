Fiamme in un appartamento, salvate due persone. Ferito un vigile del fuoco

Spread the love

Incendio in un appartamento di via Monte Amiata, a Viterbo. Le fiamme, per cause ancora da accertare, sono divampate nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 novembre. Un vigile del fuoco è rimasto ferito, in ospedale anche l’anziano invalido che vive nell’appartamento andato a fuoco.

Immediata la richiesta di intervento fatta ai vigili del fuoco, che si sono precipitati sul posto per domare le fiamme ed impedire il più possibile che si propaghino. Ad allertarli sarebbero stati alcuni passanti dopo aver visto del fumo uscire da una delle finestre di una casa al secondo piano di una palazzina di quattro piani. Stando ai primi accertamenti, l’incendio sarebbe divampato nella camera da letto, probabilmente a causa di un corto circuito, ma lì i vigili del fuoco sarebbero riusciti a contenerlo.

L’incendio ha interessato un appartamento al civico 8 di via Monte Amiata, strada nel quartiere Murialdo del capoluogo nei pressi del palazzetto dello sport Palamalè. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il 118 e la polizia locale e di stato con la squadra

volante.

