Funerali di Stato per l’ultimo saluto a Roberto Maroni

L’ultimo saluto a Roberto Maroni si terrà venerdì, alle 11, nella Basilica di San Vittore a Varese e saranno funerali di Stato. La comunicazione è stata anticipata nella serata di martedì 22 novembre per tramite del deputato Stefano Candiani. «Ne ho parlato con il ministro Giorgetti che mi ha anticipato che arriverà la decisione ufficiale».

Venerdì mattina dunque, saranno in molti per l’ultimo addio all’ex ministro e a Varese sono attesi personaggi di primo piano della politica e delle istituzioni. Nella tarda serata di ieri, è stato deciso che saranno funerali di Stato e nella giornata di oggi, in Prefettura, a Villa Recalcati, un vertice si riunirà per i dettagli organizzativi.

