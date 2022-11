Roma, l’albero “riciclato” è un’opera d’arte e accende il Natale in piazza San Lorenzo in Lucina

Spread the love

Sabato 26 alle ore 17,30 sarà acceso in piazza San Lorenzo in Lucina l’Albero di Natale voluto dall’Associazione Piazza San Lorenzo in Lucina. L’albero, in materiale completamente riciclato e con luci led a basso consumo, è stato sponsorizzato da FeUse, società benefit, specializzata nella creazione di una linea di oggetti di collectible design, composta da pezzi originali ed esclusivi, concepiti secondo i criteri più innovativi e sostenibile dell’economia circolare. La cerimonia di accensione sarà benedetta da Monsignor Vincenzo Paglia e accompagnata da un concerto della Banda dei Carabinieri.