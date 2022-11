Arezzo, le classifiche del 5° Campionato Italiano VV.F. di Tiro con l’arco – Memorial “Vincenzo Tartaglione”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolto a Monte San Savino (AR) in data 19/11/2022 il 5° Campionato Italiano VV.F. di tiro con l’Arco, intitolato alla memoria dell’ Ing. Vincenzo Tartaglione, ex Comandante dei Vigili del Fuoco di Arezzo e promotore del Gruppo sportivo “I. Gasbarri” nel 1964.

Alla manifestazione hanno preso parte 9 Comandi dei Vigili del Fuoco provenienti da tutt’Italia. La gara, che ha avuto un altissimo livello di agonismo, ha visto laurearsi Campione Italiano, nella categoria arco Olimpico, il V.C. Giulio De Angelis, atleta con esperienza del Comando di Roma, reduce da una maratona di tre giorni del Campionato Italiano Interforze svoltosi a all’aeroporto Militare di Centocelle a Roma.

Nella categoria Arco Nudo ha conquistato il titolo Italiano il VD Riberto Samuele del Comando di Arezzo mentre nella categoria Arco Compound si è imposto il CRE Vescovi Flavio del Comando di Massa Carrara. Infine, nella categoria Longboow la vittoria è andata all’ ex CRE Leona Michele del Comando di Taranto.

La classifica dei Comandi ha visto sul gradino più alto dl podio il Comando di Arezzo seguito, nell’odine, da quello di Forlì Cesena e di Roma.

La gara si è svolta in un atmosfera di massima sportività e armonia alla presenza del Comandante dei Vigili del Fuoco di Arezzo, Dott. Ing. Pietro Vincenzo Raschillà.