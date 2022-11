Autocisterna carica di GPL si ribalta in provincia di Latina: vigili del fuoco al lavoro

Spread the love

Nella serata del 23 novembre a seguito di incidente stradale in via Selciatella ad Aprilia, occorso ad un’autocisterna carica di GPL per cause in corso di accertamento da parte degli enti preposti, i Funzionari di soccorso dei Comandi di Roma e Latina Ing. Corrao Salvatore e ing. Di Maccio Valentina hanno predisposto di concerto con il personale VVF di Latina e gli specialisti NBCR dei Comandi di Roma e Napoli il cantiere di travaso per garantire lo svuotamento e la bonifica del serbatoio da 54.000 litri coinvolto.

Le squadre VVF hanno definito lo scenario e, in collaborazione con la Polizia Locale e protezione Civile di Aprilia, hanno provveduto ad interdire il traffico su via Selciatella a tutela della pubblica incolumità.

Fortunatamente gli esiti dell’incidente sono stati limitati e, a parte l’autista infortunato, non risultano altre persone coinvolte. La zona inoltre è pianeggiante, in aperta campagna e la chiusura della strada non ha causato problemi alla popolazione in quanto non ci sono residenti nella zona a rischio.

VIDEO

https://youtu.be/reCV5BU3mro