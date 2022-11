Roma, il presidente del CTIF e i vertici dei Vigili del fuoco sloveni visitano il CON

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio del 23 novembre, Milan Dubravac, presidente del CTIF, comitato tecnico internazionale di soccorso e di antincendio, a cui anche l’Italia aderisce da alcuni anni, ha fatto visita al CON (Centro Operativo Nazionale). Insieme a lui Janko Cerkvenik presidente e Franci Petek comandante dei Vigili del fuoco sloveni. Ad accoglierli il Capo Dipartimento Laura Lega e il Capo del Corpo Nazionale Guido Parisi.

Da anni i vigili del fuoco italiani e quelli sloveni collaborano per le emergenze sui territori di confine; quella di oggi è stata un’occasione per cementare questo legame e per pensare a collaborazioni future.

Agli ospiti sono state presentate l’organizzazione del Corpo Nazionale sia a livello centrale che territoriale, la capacità di risposta in caso di grandi emergenze e le diverse specializzazioni e alte qualifiche presenti. I vertici dei Vigili del fuoco sloveni hanno sottolineato come la loro organizzazione sia fondata prevalentemente sulla componente volontaria, organizzata a livello comunale con circa 50000 uomini distribuiti sul territorio. Organizzazioni diverse, ma con obiettivi comuni.