SUV si schianta contro Mass. Apple store; 1 morto, 16 feriti

Un SUV si è schiantato contro la vetrina di un negozio Apple lunedì in Massachusetts, uccidendo una persona e ferendone altre 16, hanno detto le autorità..

La vittima è stata identificata dalle forze dell’ordine come Kevin Bradley, 65 anni, del New Jersey. È stato dichiarato morto sul posto.

iL procuratore distrettuale di Plymouth Timothy Cruz non ha detto se l’autista sarebbe stato accusato di un crimine, ma ha aggiunto che era in corso un’indagine penale. I funzionari non hanno rilasciato l’identità del conducente.

Un grande buco si è aperto nella vetrina del negozio Il capo dei vigili del fuoco di Hingham, Steve Murphy, ha affermato che gli equipaggi stanno valutando la stabilità strutturale dell’edificio.