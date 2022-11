Catania, tetto pericolante rimosso dai Vigili del fuoco a Riposto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti, nella giornata del 24 novembre, in via Camillo Benso conte di Cavour a Riposto, per la rimozione di una tettoia di circa 500 mq resa pericolante dal forte vento che si è abbattuto questi giorni in tutta la provincia.

L’intervento, eseguito a circa 10 mt di altezza, è stato eseguito in una prima fase dal personale SAF che, agganciato all’autoscala VF, ha tagliato la termocopertura ancora ancorata. Poi ha fissato con cinghie le parti per essere rimosse in sicurezza e portate in basso per la loro definitiva rimozione.

Sul posto presenti anche la squadra dei Vigili del fuoco del locale distaccamento, l’autogru VF, i vigili urbani, ufficio tecnico e personale della manutenzione per il distacco della corrente per l’illuminazione pubblica