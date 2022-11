Manovra, il piatto piange per la sanità. Medici e Regioni: “Riceviamo le briciole”

Spread the love

Solo due miliardi di ristori aggiuntivi per i conti delle Asl falcidiate dal Covid. Camici bianchi pronti a scendere in piazza. “I soldi in più vadano al personale”

Dal deposito della bozza della manovra emergono novità dell’ultima ora, alcune non di poco conto. Il governo ha deciso di sospendere per i prossimi due anni l’adeguamento automatico delle multe all’inflazione. Non ci saranno, quindi, gli annunciati aumenti, mentre verrà prevista una aliquota Iva agevolata al 5% non solo per i prodotti dell’igiene intima femminile, ma anche per i pannolini, il cibo per l’infanzia e per chi acquista i seggiolini auto per i bambini. Novità anche per le mance ai camerieri: l’importo delle mance, che costituisce reddito imponibile, sarà tassato con un’imposta al 5% che sostituisce l’Irpef e le addizionali locali. Il prelievo ridotto si applica per una quota non superiore al 25% del reddito annuale e per un massimo di 50mila euro.

https://www.quotidiano.net/