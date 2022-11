Opzione donna per andare in pensione, il governo fa marcia indietro sull’uscita dal lavoro legata al numero di figli

Spread the love

Marcia indietro del governo sull’ipotesi di consentire alle donne di andare in pensione un anno prima per ogni figlio. La manovra approvata dal cdm lunedì scorso prevedeva, secondo quanto riportava il comunicato di Palazzo Chigi, la proroga per il 2023 della cosiddetta Opzione donna (in vigore dal 2004) ma con una modifica che ha fatto saltare sulla sedia i costituzionalisti: la possibilità di andare in pensione a 58 con due figli o più, 59 nel caso si abbia un solo figlio, 60 negli altri casi.

https://www.ilfattoquotidiano.it/