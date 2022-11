Roma, all’Eur una borsa gigante contro la violenza sulle donne

Spread the love

di Elena Fausta Gadeschi – Una borsa per dire basta alla violenza sulle donne. È questa l’iniziativa del collettivo femminile di artiste carraresi ‘A m’l rum da me’ composto da Carolina Barbieri, Martina Ceccarelli e Carlotta Moretti, che in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ha trasformato una borsa tridimensionale alta tre metri in un progetto grafico-creativo con l’aspirazione di dare spazio alla forza delle donne, ai loro saperi, alla loro voce e alla visione che sanno apportare alle società e al mondo quando sono libere di scegliere.

