Roma, torna ‘Più libri più liberi’: appuntamento dal 7 all’11 dicembre

Tutto pronto per il grande ritorno di Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori. Appuntamento a Roma, alla Nuvola dell’Eur, dal 7 all’11 dicembre, per la 21ª edizione, una delle più ricche di sempre. Per chi acquista l’ingresso online, è previsto anche uno sconto rispetto all’acquisto direttamente in fiera. E per la prima volta, c’è TikTok come digital partner, con la novità del trend #BookTok.

