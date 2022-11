Covid, Iss: l’indice Rt torna sopra la soglia epidemica, a rischio 6 Regioni

Spread the love

In base agli ultimi dati emersi dal consueto monitoraggio settimanale redatto dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dal ministero della Salute, nell’ultima settimana sono continuati a salire i valori dell’incidenza dei casi Covid-19. Ancora in rialzo anche l’indice di trasmissibilità Rt. In particolare, l’incidenza settimanale a livello nazionale nel periodo 18-24 novembre è salita a 388 casi ogni 100mila abitanti, contro il precedente dato di 353 casi ogni 100mila abitanti, che faceva riferimento al periodo 11-17 novembre. Inoltre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, nel periodo 2-15 novembre, è stato invece pari a 1,04 (range 0,80-1,31), in aumento rispetto alla settimana precedente, dov’è stato pari a 0,88. Il dato supera la soglia epidemica.

