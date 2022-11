Siglato il protocollo d’intesa fra ACES Italia e CONAPEFS

Spread the love

E’ stato siglato oggi, presso la sede di #acesitalia, il Protocollo d’Intesa tra la Delegazione italiana di Associazione Città Europee dello Sport ed il #conapefs (Collegio Nazionale Professiori Educazione Fisica e Sportiva). Nel Protocollo d’Intesa, tra i punti ratificati, le parti si impegnano alla diffusione della cultura dell’educazione fisica e della pratica sportiva in Italia

nell’interesse degli atleti, dei cittadini, delle comunità locali e dell’intero mondo sportivo, incoraggiando nuove sinergie e progetti comuni nel campo della formazione, nuovi collegamenti, relazioni istituzionali ed opportunità atte a favorire lo sviluppo delle reciproche attività.

ACES Italia promuoverà l’attività del Conapefs presso le amministrazioni locali mentre Conapefs sarà invitato a partecipare con propri rappresentanti alle premiazioni ufficiali di Aces Italia. Infine ACES Italia e Conapefs si impegnano a favorire l’organizzazione di eventi intesi a promuovere la “cultura sportiva” e le politiche di amicizia, con una particolare attenzione agli eventi e alle attività dirette ai giovani e alle persone socialmente responsabili.

Con la firma di questo Protocollo d’Intesa, prosegue la politica di ACES Italia di estendere la propria “rete” di collaborazioni e sinergie con i maggiori attori istituzionali e sportivi, come dimostrano i Protocolli di Intesa già firmati in passato con CONI, Sport e Salute, ANCI, Ministero delle Politiche Giovanili, Istituto per il Credito Sportivo, Fondazione Sport City, Panathlon International e alcune tra le Regioni italiane (Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Abruzzo, Regione Veneto)

