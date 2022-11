Unicef e Earth Day Italia premiano i progetti dei giovani per l’ambiente

Spread the love

Il 22 novembre 2022, in collegamento con le 14 Città Metropolitane d’Italia, dall’Auditorium della Facoltà di Architettura dell’università di Reggio Calabria, avrà luogo un evento nazionale dal titolo “Alberi: linfa della Città”. In questa occasione, Unicef Italia ed Earth Day Italia premieranno i giovani che hanno lavorato all’ideazione di progetti innovativi di Sviluppo Sostenibile in vista della Cp 27, la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite.

La cerimonia si terrà in occasione del 21 novembre, la Giornata Nazionale degli Alberi, durante la quale i Carabinieri della Biodiversità e il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rendono più verdi le nostre città grazie al recupero dei centri urbani degradati o abbandonati: mettono a dimora 5 mila piante grazie all’impegno di circa 1.000 sedi territoriali dell’Arma. – ANSA.IT