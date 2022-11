160 Vigili del Fuoco al la voro a Ischia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Continuano le operazioni a Ischia per il soccorso alla popolazione e nella ricerca dei dispersi. Sull’isola operano 160 vigili del fuoco con 70 mezzi giunti da Campania, Lazio, Toscana, Abruzzo, Puglia, Molise.

Le squadre del Corpo nazionale sono dislocate nel territorio Casamicciola: esperti in topografia applicata al soccorso, USAR (Usar Search And Rescue), SAF (Speleo Alpino Fluviali), cinofili e operatori SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) sono al lavoro nella parte alta di via Celario per le operazioni di ricerca.

Sommozzatori giunti dalla Toscana operano con un sonar per scandagliare i fondali nello specchio di mare in prossimità del porto

NUBIFRAGIO ISCHIA: RICOGNIZIONE AEREA NELLE ZONE DI CASAMICCIOLA INTERESSATE DA FRANA – Vigili del fuoco impegnati da ieri a Ischia (NA) nelle operazioni di soccorso in soccorso alla popolazione e nella ricerca dispersi. Al momento sull’isola operano 150 unità del Corpo nazionale tra cui elicotteristi, esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra utili a liberare le aree invase dal fango, specialisti sommozzatori e dronisti.

soccorso alla popolazione – https://youtu.be/OuXpPo4-Lok

operazioni notturne – https://youtu.be/eq0MqcKaF2s

.sorvolo elicottero – https://youtu.be/KcOLCg70QZ4