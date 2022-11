Viaggi e cultura. Alla scoperta delle basiliche di Roma

Spread the love

Un tour pieno di storia, cultura e ovviamente tante emozioni al punto che, nell’elenco dei vari che possono essere effettuati quando si è a Roma, viene spesso indicato come un percorso a parte, da gustarsi singolarmente e tutto di un fiato. Quando ci si trova in viaggio nella Capitale, non c’è che l’imbarazzo della scelta come si suol dire, con riferimento ai luoghi da visitare: e tra i molti percorsi tra i quali scegliere c’è il tour delle basiliche di Roma che è uno dei più richiesti. Di cosa si tratta?

I tour delle basiliche di Roma

Il tour delle basiliche di Roma è un percorso di grande impatto culturale e storico, non necessariamente rivolto a turisti che abbiano interesse dal punto di vista religioso. Le basiliche di Roma da visitare sono Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano, San Pietro, San Paolo fuori le Mura. Queste le quattro basiliche principali di Roma.

