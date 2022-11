Chi è il Consulente Finanziario?

Spread the love

E’ noto che gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori e l’effetto Covid ha favorito questa nostra propensione ad accantonare ricchezza finanziaria. Negli ultimi anni abbiamo tutti speso meno e, soprattutto, ci siamo indebitati di meno.

Ma se da un lato sono abbastanza chiari i motivi che hanno fatto crescere il risparmio nel paese, dobbiamo chiederci per quale motivo i risparmiatori si rivolgono sempre più spesso ai gestori professionisti per gestire le proprie attività finanziarie.

La propensione al risparmio aumenta e con essa aumenta il numero di famiglie che si affidano alla consulenza finanziaria. Se ho accumulato della liquidità posso decidere di tenerla sul conto corrente, fino a 100.000 euro non ho nessun rischio, ma questo capitale perderà valore a causa dell’inflazione che è in deciso rialzo. Allora posso decidere di investire in Bot o in Ctz, strumenti che però danno rendimenti davvero bassi, addirittura negativi se consideriamo l’inflazione.

Posso passare ad obbligazioni con scadenze più lunghe? Btp, Bei Etc. Etc? Si, ma le domande da porsi aumentano in maniera esponenziale, devo conoscere regole, mercati, tassazioni, garanzie, devo sapere quali strumenti sono realmente garantiti e quali possono avere cedole non pagate o il capitale decurtato o tutt’e due le cose. E il tutto a fronte di rendimenti striminziti a costo di vincolare il capitale per tempi molto lunghi, anche decine di anni.

Il mercato azionario è ancora più complicato e richiede conoscenze molto approfondite. Meglio sarebbe “diversificare” gli investimenti al fine di ridurre il rischio complessivo dell’investimento, ma ciò significa disporre di un capitale molto grande. Investire quindi è un’attività complessa, che richiede competenza specifiche e professionali.

Come muoversi in questo campo minato? Il consulente finanziario è una guida che ci può orientare in questo settore.

Se ho un problema di salute vado dal mio medico, se è cosa da poco mi prescrive una medicina, ma dietro questo farmaco c’è il lavoro di centinaia di esperti, ricercatori, sperimentatori chimici.

Se il problema è più serio il medico mi prescriverà visite specialistiche, ricoveri, analisi. Anche qui molti specialisti lavoreranno per me. Per gli investimenti il discorso è simile, posso fare da me, con i rischi che ne conseguono oppure mi affido a degli esperti. Migliaia di professionisti analizzano e studiano i mercati, le aziende, le prospettive,

Altre migliaia di professionisti scelgono azioni ed obbligazioni, altri organizzano e movimentano i portafogli di singoli fondi d’investimento.

Altri scelgono fra migliaia di fondi e titoli per costruire i portafogli gestiti. Infine, il consulente finanziario orienta e guida il cliente in questo mondo complesso. Assiste i clienti nella gestione consapevole dei loro patrimoni, partendo da un’attenta analisi delle reali esigenze e del profilo di rischio.

