Incontro con David Spugnini, Senior Sales Officer di OFFICE PLANET

Spread the love

INTERVISTA A DAVID SPUGNINI – DI GIORGIO BOTTARI

David, un vero esperto dell’arredamento per l’ufficio, rappresenta Office Planet, un marchio presente in Italia da oltre 25 anni, leader del mercato con un fatturato superiore agli 8M€/anno. La progettazione e distribuzione è estesa a tutto il territorio nazionale, attraverso le sue sedi di Roma, Milano e Lecce.

L’azienda è ottimamente posizionato anche su internet, dove sono rappresentate le sue aree di expertise dedicate alla creazione di spazi eleganti e confortevoli, con ambienti pensati per le persone che ci andranno a lavorare, e inoltre mobili anche per la casa elegante.

Office Planet, si rivolge al mercato delle medie e grandi aziende. Tra i clienti in tutta Italia ci sono la pubblica amministrazione (Ministero degli Interni, Presidenza del Consiglio, Banca d’Italia…), gli enti (Ferrovie dello Stato, Invitalia, Confindustria… ), i corpi nazionali (Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza…), organismi internazionali (Ambasciate, FAO, Frontex…), le grandi società e organizzazioni (CGIL, Poste Italiane, Moby Lines, Tiscali/Linkem…) e tanti altri (Avio, Gruppo Toscano, Regus, Terme di Chianciano…).

Quali sono le tendenze più innovative che seguite nella progettazione degli spazi di lavoro?

Nel luoghi di lavoro sono sempre più presenti zone ricreative, spazi comuni per incontri di lavoro informali, aree dedicate allo svago e relax, o per consumare e preparare i cibi: una commistione di ambienti d’ufficio e domestici. Per gli uffici Open Space la nostra attenzione si rivolge al comfort acustico, all’illuminazione e all’ergonomia del lavoratore, impiegando con successo come pareti divisorie anche pannelli fono assorbenti ed elementi trasparenti. Esistono soluzioni specifiche anche uffici pensati per il Coworking. Ultimo ma non per importanza è ilnuovo concept di Ufficio per Lavoratori Mobili, in cui le postazioni non sono assegnate in modo fisso e statico, con soluzioni di tipo con poltrone con desk incorporato, telephone booth ad uso di dispositivi mobili, lockers per riporre oggetti e documenti, ecc..

Office Planet sa interpretare le esigenze anche in base alle tendenze progettazione d’ufficio, e adotta strumenti di interior design d’avanguardia per la creazione di layout, con possibilità di rendering realistici del risultato finale.

E riguardo all’attenzione ed al rispetto per l’ambiente?

Ci si può certamente affidare all’esperienza del nostro staff anche per rivoluzionare il proprio ufficio in chiave “green”, arredare gli uffici con Mobili Ecologici ed eco-sostenibili (realizzati in materiali riciclabili), dedicando attenzione persino ai mobili per la differenziazione dei rifiuti. Oppure adottare lo stile Jungle Office, in cui i nostri interior designer si divertono a reperire ed applicare materiali naturali che simulano la vegetazione, in modo non convenzionale ma anche economico. Infine la progettazione di uffici Pet Friendly, in cui è consentito ai dipendenti di portare in ufficio i propri animali domestici, con grandi benefici sia psicologici che produttivi

La Office Planet oltre ad essere il più grande rivenditore/distributore di mobili per l’ufficio del Lazio, ha aperto uno strore di arredo casa in zona Prati.

Sono 2 piani di esposizione dove potete trovare gli arredi per tutti gli ambienti della casa, è un bellissimo negozio, fammi sapere se vuoi andare a visitarlo.

Lo sconto dedicato è del 40%

ALLEGATA BROCHURE