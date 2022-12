Dall’Europa un accordo per ripensare la valutazione della ricerca

Spread the love

Le regole di valutazione oggi in uso per la ricerca non sempre sono allineate con i principi della scienza aperta, della qualità e dell’integrità: per questa ragione, la Commissione Europea ha pubblicato l’Agreement on Reforming Research Assessment, i cui firmatari sono tenuti a rispettare dieci chiari impegni per promuovere la valutazione qualitativa basata sulla peer review, considerare il valore e l’impatto di una pluralità di risultati della ricerca, supportare la scienza collaborativa e la collaborazione aperta e la condivisione di risultati e dati preliminari.