Giovani e ricerca, torna “Fattore J” promosso da Janssen Italia e Fondazione Mondo Digitale

Secondo i dati Censis più del 70% degli adolescenti pensa con incertezza e timore al futuro: accrescere consapevolezza e fiducia nei progressi della scienza della salute e nel valore della ricerca può incidere sulla capacità di proiettarsi in modo costruttivo nell’età adulta. È questo il cuore della terza edizione di Fattore J, progetto che ad oggi ha raggiunto oltre 200mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado e che ha realizzato il primo “Manifesto della Salute” con giovani di oltre 16 Regioni e il patrocinio dell’Istituto superiore di sanità. Il progetto di Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, presentato oggi presso l’Accademia dei Lincei a Roma, punta ad avvicinare i giovani al mondo della ricerca scientifica, così da costruire un futuro di salute. Fattore J si articola in momenti di formazione in presenza e a distanza, contest creativi, incontri con le associazioni di pazienti e laboratori pratici.