Più libri più liberi, dal 7 dicembre la fiera del libro alla Nuvola di Roma

Mancano pochi giorni alla nuova edizione, la ventunesima, di Più libri più liberi, la fiera dedicata agli editori italiani piccoli e medi, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana editori (AIE). Si tiene ancora una volta alla Nuvola dell’Eur, a Roma, dal 7 all’11 dicembre.

5 giorni, oltre 600 appuntamenti, 500 espositori, provenienti da tutto il Paese, che presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo.

Il tema scelto è “Perdersi e Ritrovarsi”, in linea con l’instabilità che viviamo su più fronti a livello globale, tema ricalcato anche all’identità visiva ufficiale della fiera, che ritrae le onde del mare, colorato e in tempesta, a firma ancora di Lorenzo Mattotti. Questo a testimoniare ancora una volta che i libri sono uno strumento di testimonianza e di partecipazione attiva a quanto accade nel mondo, e di libertà. In questa direzione, c’è grande attesa per l’appuntamento con Azar Nafisi, l’autrice di “Leggere Lolita a Teheran” che torna in Italia dopo molto tempo, in esclusiva per Più libri più liberi, dove, mentre in Iran i giovani scendono in piazza a rischio della vita per protestare contro uno spietato regime dittatoriale, discuterà della situazione nel suo Paese in un dialogo con Michela Murgia.