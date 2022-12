Successo per il Festival delle Scienze di Roma: Esplorare, 30.000 partecipanti alla XVII edizione, conclusa ieri

Spread the love

Un pubblico vastissimo di 30.000 partecipanti è quello che ha seguito gli appuntamenti del Festival delle Scienze di Roma

Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma con la partnership progettuale di Codice Edizioni, realizzato con ASI – Agenzia Spaziale Italiana e INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e con la partecipazione di numerosi enti di ricerca e istituzioni scientifiche e culturali, il Festival per una settimana ha raccontato le esplorazioni fisiche e mentali della realtà che ci circonda, le ricerche che hanno portato a grandi scoperte scientifiche che hanno trasformato il nostro modo di guardare il mondo, tema portante della XVII edizione conclusa ieri, che ha totalizzato il sold out nelle attività in presenza per le scuole, e ha visto le sale dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” ospitare di nuovo gli appassionati di scienze. “Siamo molto felici che il grande sforzo che Fondazione Musica per Roma, Codice edizioni, il Direttore scientifico Vittorio Bo e tutto lo staff hanno fatto per portare a Roma alcune delle personalità più importanti del panorama scientifico internazionale in campi diversissimi, sia stato premiato dal pubblico in maniera entusiasta. Soprattutto ci ha colpito la variegata composizione del pubblico presente al festival: i tanti ragazzi delle scuole dei vari ordini e gradi, le famiglie, gli studenti universitari, adulti semplicemente curiosi degli argomenti proposti e naturalmente una parte rilevante della comunità scientifica nazionale.