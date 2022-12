Migranti, tre uomini aggrappati per 11 giorni al timone di una petroliera che ha attraversato l’Atlantico

Spread the love

Aggrappati per undici giorni e undici notti al timone di un’enorme petroliera. Il Servizio di soccorso marittimo spagnolo ha salvato tre migranti che si erano nascosti nel timone di una petroliera, la Alithini II, arrivata alle Canarie dalla Nigeria. Attraversando l’Oceano Atlantico. Gli uomini, trovati a bordo della nave nel porto di Las Palmas, mostravano sintomi di disidratazione e ipotermia e sono stati trasferiti in ospedali dell’isola per ricevere assistenza medica. Secondo il sito web MarineTraffic, la nave battente bandiera maltese era partita da Lagos, in Nigeria, il 17 novembre ed è arrivata a Las Palmas lunedì 28 novembre.