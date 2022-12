Milano, incendio nel locale caldaie di una scuola superiore

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata del 1 dicembre, intorno alle 11.45 a Milano, in zona Porta Venezia, quattro squadre sono intervenute in una scuola superioreper un incendio. Il rogo si è sviluppato a causa di sversamento di gasolio nel locale caldaie. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno attaccato le fiamme da più punti per evitarne la propagazione e consentirne l’abbattimento. In via precauzionale sono stati fatti evacuare gli alunni, gli insegnanti e il personale non docente.