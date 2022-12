Udine, incendio nel deposito di idrocarburi a Visco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 13 del 30 novembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti presso un deposito di idrocarburi, a Visco, a causa di una deflagrazione con successivo incendio di un serbatoio. Sul posto sono giunte le. squadre del distaccamento di Cervignano con l’autobotte, dalla sede centrale di Udine con il funzionario di guardia, l’autoscala, l’autobotte kilolitrica e il carro schiuma e un’ulteriore squadra e un’autobotte dal comando di Gorizia.

Durante dei lavori di manutenzione, da parte di una ditta esterna, ad un serbatoio contenente acque reflue, per cause ancora in fase di accertamento, parte della copertura del serbatoio è esplosa; a seguito di ciò si è sviluppato un incendio. Immediatamente è scattato il piano di emergenza aziendale con l’intervento delle squadre interne e la chiamata a Vigili del fuoco nonché al soccorso sanitario.

I Vigili del fuoco, con l’utilizzo dell’autoscala, hanno iniziato ad irrorare di schiuma la sommità del serbatoio spegnendo le fiamme. Successivamente messo in sicurezza il serbatoio riempiendolo di schiuma antincendio e verificando con la termocamera che le temperature, sia esterne che interne, della struttura fossero rientrate nei valori normali.

Sul posto, per quanto di competenza, presente anche personale dei Carabinieri, dell’ARPA Friuli Venezia Giulia e personale dell’Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro dell’Azienda Sanitaria.

L’intervento si è concluso alle ore 16.30 circa.