VIDEO – ESERCITAZIONE SERM-EX 2022 – nuova applicazione per il Triage Meteo Idrogeologico per raccolta e la trasmissione dati in tempo reale, 

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Organizzata da SERM Academy (Safety and Emergency Response Management International Training School) si è svolta a Tolmezzo (UD), il 1 dicembre 2022, un importante esercitazione che ha coinvolto Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Università di Udine, FVG Strade e Comune di Tolmezzo denominata SERM-ex 2022.

Nell’esercitazione è stata presentata e testata una nuova applicazione per il Triage Meteo Idrogeologico che permette la raccolta e la trasmissione dei dati in tempo reale, sviluppata dal Laboratorio di Sicurezza e Protezione Intersettoriale dell’Università di Udine.

Dopo una spiegazione sul funzionamento dell’applicazione sono state formate della squadre di rilevatori composte da funzionari tecnici dei Vigili del fuoco, operatori specializzati TAS (Topografia Applicata al Soccorso) dei Vigili del fuoco, tecnici della Protezione Civile Regionale, Tecnici dell’ Università di Udine, Tecnici di FVG Strade e del Comune di Tolmezzo che a seguito di un ipotizzato dissesto idrogeologico provocato da un intenso evento atmosferico sono uscite sul campo per verificare e rilevare danni e problemi viari e a strutture.

Una volta verificati i problemi le squadre, utilizzando un tablet, hanno inserito nell’applicazione tutti i dati che in tempo reale sono giunti presso il punto di raccolta ed elaborazione dove è stata creata una mappa, con tutte le segnalazioni, che è stata immediatamente resa disponibile a tutti gli enti preposti al soccorso e assistenza alla popolazione.

L’esercitazione ha coinvolto una sessantina di persone.

