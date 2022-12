Il Natale si accende in Vaticano e a Betlemme

Spread the love

Con lo svelamento di un presepe ligneo il tradizionale albero di Natale vaticano è stato illuminato sabato sera in piazza San Pietro al termine dell’abituale cerimonia. Il presepe viene dal Friuli-Venezia Giula. Arriva da Sutrio in Carnia e profuma di legno di cedro. È stato realizzato da una squadra di artigiani del legno che arrivano da tutto il Friuli, sono gli artisti Stefano Comelli, direttore artistico del progetto, Padre Gianni Bordin, Andrea Caisutti, Corrado Clerici, Paolo Figar, Arianna Gasperina, Isaia Moro, Martha Muser, Hermann Plozzer, Renato Puntel e l’artista ucraino Oleksander Shteyninher (in Italia dal 1999).

