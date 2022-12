Per non dimenticare – Stefano Colasanti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Quattro anni fa a #Rieti una terribile esplosione in un distributore carburanti sulla via Salaria provocò la morte del Vigile del fuoco Stefano Colasanti. #Oggi il pensiero di tutti i Vigili del Fuoco va al suo ricordo

Rieti ricorda Stefano Colasanti a 4 anni dalla scomparsa: cerimonia dei Vigili del Fuoco sulla Salaria

Sono passati quattro anni dalla tragedia sulla Salaria. Un’esplosione di una cisterna di combustibile in un distributore al km 39 della Salaria ha ucciso il Vigile del Fuoco 50enne Stefano Colasanti e Andrea Maggi, 38enne sabino. Lunedì 5 dicembre alle 11.00, i colleghi Vigili del Fuoco deporranno una corona in via Salaria, con un picchetto in memoria e ricordo di Stefano Colasanti mentre alle 18.00, ci sarà una messa commemorativa nella chiesa di Santa Maria Assunta di Vazia.

Stefano Colasanti, facendo allontanare diverse persone dopo aver percepito la gravità del pericolo, ha limitato quella che sarebbe potuta essere una vera e propria mattanza. Un gesto d’altruismo pagato con la vita. Nessuno ha mai dimenticato Stefano in questi anni, così come nessuno ha dimenticato Andrea Maggi.

