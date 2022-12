Auto contro un albero sulla bonifica del Salinello: muore un ragazzo di 22 anni, grave il conducente di 23

Spread the love

TERAMO – Stamattina poco prima delle 8:00 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta sulla SP8 – Bonifica del Salinello, nel comune di Sant’Omero, a seguito di un incidente stradale.

Ne è rimasta coinvolta una Fiat Panda con a bordo il conducente ed un passeggero; l’auto, che percorreva la strada provinciale in direzione monti, è uscita di strada terminando la corsa contro un albero a pochi metri dalla carreggiata. A causa del violento impatto il passeggero, un ragazzo di 22 anni, è deceduto mentre il conducente 23enne è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

I vigili del fuoco hanno dovuto impiegare la cesoia e il divaricatore idraulici per liberarlo dalle lamiere contorte; a causa delle contusioni e dei traumi riportati, il giovane è stato trasportato all’Ospedale di Teramo, dove è giunto con un’ambulanza del Servizio Sanitario 118.

I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari per portare soccorso all’infortunato e hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato; sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Alba Adriatica e di Nereto per la regolazione del traffico e per effettuare i rilievi dell’incidente.

