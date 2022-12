GERMANIA, sventato assalto al Bundestag – Venticinque arresti, tutti appartenenti al movimento di estrema destra “Cittadini del Reich”

Spread the love

Un’operazione speciale di polizia, condotta in Germania e diramatasi anche in Italia, ha portato all’arresto di 25 soggetti, sospettati di progettare un assalto armato al Bundestag, il parlamento tedesco. Altre 27 persone sono state denunciate, in quella che è stata una delle più imponenti operazioni di polizia tedesca finalizzata a sradicare l’estremismo di destra ancora, a quanto pare, radicato nel paese teutonico. Due arresti eseguiti all’estero, uno in Italia e uno in Austria, mentre nella rete è finita anche una cittadina russa.

