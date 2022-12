Il PalaEur di Roma ospiterà la Final Four di Coppa Italia

Spread the love

Le Semifinali sono in programma sabato 25 febbraio, domenica 26 invece andrà in scena il “main event”, la Finale che assegnerà la Coppa Italia. L’evento sarà organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione col Comitato Regionale FIPAV Lazio e quello Territoriale FIPAV Roma.

A qualificarsi alla Final Four Del Monte® Coppa Italia 2023 saranno le quattro squadre che si aggiudicheranno i Quarti di Finale in programma il 28 e 29 dicembre 2022. Anche la griglia dei Quarti è ancora in definizione, con un grande equilibrio in classifica che lascia presagire il meraviglioso spettacolo, sportivo e non solo, che attenderà gli appassionati di volley e i “curiosi” che, trascinati dal seguito in costante aumento della pallavolo di alto livello, potranno ammirare dal vivo i giocatori più forti del pianeta.

https://www.tuttosport.com/news/